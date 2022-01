Germania alla frutta: gregge di pecore a forma di siringa per incentivare il vaccino (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen — Anche in Germania non sanno più cosa inventarsi per incentivare le vaccinazioni: capita così che in un campo di Schneverdingen, a sud di Amburgo, è apparsa una gigantesca siringa formata da circa 700 tra pecore e capre. L’idea, chiaramente, non è stata delle pecore, ma di alcuni pastori che pazientemente hanno disposto le bestie secondo il disegno del presidio medico a simboleggiare la vaccinazione contro il Covid. gregge di 700 pecore a forma di siringa Il disegno, lungo circa 100 metri, è stata fotografata dall’alto e le immagini diffuse in questi giorni. Dubitiamo fortemente che i tedeschi dubbiosi riguardo al vaccino si siano lasciati convincere da una siringa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen — Anche innon sanno più cosa inventarsi perle vaccinazioni: capita così che in un campo di Schneverdingen, a sud di Amburgo, è apparsa una gigantescata da circa 700 trae capre. L’idea, chiaramente, non è stata delle, ma di alcuni pastori che pazientemente hanno disposto le bestie secondo il disegno del presidio medico a simboleggiare la vaccinazione contro il Covid.di 700diIl disegno, lungo circa 100 metri, è stata fotografata dall’alto e le immagini diffuse in questi giorni. Dubitiamo fortemente che i tedeschi dubbiosi riguardo alsi siano lasciati convincere da una...

