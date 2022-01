Fabio Canino spiazza su Raffaella Carrà | tutta la verità su Fiesta

(Di martedì 4 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.questa voltadavvero e il motivo riguarda a sua confessione sue in particolare su. Fino a poche settimane fa era ancora impegnato con la prima serata di Ballando con le stelle, lo show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci in cui da molti anni ricopre il ruolo

Advertising

Aerdna3091 : #OggiEUnAltroGiorno #4Gennaio Affetti Stabili Emanuel Caserio, Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta, Costantino Te… - PaoloStarvaggi : @justcallme_sug Studio bianco e rosa e seconda serata, mi viene in mente 'Cronache marziane' di Fabio Canino, che però era su Italia Uno. -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Canino

Blitz quotidiano

... e fino a gennaio inoltrato, voluto dal Comune attraverso l'assessorato alla Cultura retto daGranata. Alle 21 salirà sul palco il pianista Antonioche presenterà alcuni brani dell'...... e fino a gennaio inoltrato, voluto dal Comune attraverso l'assessorato alla Cultura retto daGranata. lle 21 salirà sul palco il pianista Antonioche presenterà alcuni brani dell'ultimo ...Un altro artista siracusano sarà protagonista stasera al Teatro comunale per Luci a Siracusa, il programma di iniziative per il periodo festivo, e fino a gennaio inoltrato, volut ...Un altro artista siracusano sarà protagonista al Teatro comunale per Lucia a Siracusa, il programma di iniziative per il periodo festivo, e fino a gennaio inoltrato, voluto dal Comune attraverso l’ass ...