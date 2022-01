Eros Ramazzotti | il triste messaggio commuove il web | “mi manchi”

(Di martedì 4 gennaio 2022)è un’artista che ha attraversato gli ultimi quattro decenni della canzone d’autore italiana. Oggi un suo commoventericorda un amico scomparso qualche anno fa. Di chi si tratta?-AltranotiziaQuel ragazzo ‘Nato ai bordi di periferia’ di strada ne ha fatta, e tanta, partendo da quella periferia romana che ha citato in Adesso Tu, uno dei suoi primi e più grandi successi.è una stella di prima grandezza nell’universo musicale italiano. A 58 anni ha alle spalle una carriera di ultratrentennale, che gli hanno regalato una notorietà che va ben oltre i confini nazionali. Tanti anni di carriera, tanti successi e una stima, guadagnata sul campo, profonda e sincera da parte di tanti colleghi, italiani e ...

Advertising

GiovanniFerrar : Il 2022 sarà l’anno del ritorno di @RamazzottiEros. Ne parlo su @VanityFairIt ?? - Leo1965Knokke : EROS RAMAZZOTTI MUSICA E LYRICS ENGLISH LYRICS TESTO ITA ENG - Profilo3Marco : RT @CorSport: Da Eros Ramazzotti a Emma Marrone, i messaggi in ricordo di #PinoDaniele ?? - RADIOEFFEITALIA : Eros Ramazzotti - Canzone Per Lei - BernesDylan : RT @LagierNathan: -

Ultime Notizie dalla rete : Eros Ramazzotti

Il 2022 sarà l'anno del ritorno di. Lo ha svelato lo stesso artista alla Vigilia di Natale con un video pubblicato sui social. Finalmente torneremo insieme ha scritto, rompendo il silenzio. Il nuovo album, in ...Aurora, la foto con papàha commosso tutti: la conduttrice e il cantante non erano mai apparsi così uniti Solamente pochi minuti fa, i followers di Aurorahanno ricevuto una ...Sara Daniele e Fabiola Sciabbarrasi, la figlia e la moglie di Pino Daniele, ricordano il grande cantautore nel settimo anniversario della sua morte.Eros Ramazzotti è tra i tanti artisti che ha deciso di ricordare il grande musicista napoletano in occasione del settimo anniversario della sua morte.