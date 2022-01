Covid Serie A: tutte le regole sui rinvii delle partite (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Covid Serie A – La variante Omicron sta colpendo pesantemente il mondo e, nell’ultimo mese, anche l’Italia. Sono sempre di più i positivi e, di conseguenza, anche le positività nelle squadre di Serie A stanno aumentando. Questo porta a dover rivalutare le regole Covid in Serie A. Basti pensare alle varie positività nel Napoli, tra cui anche quella dell’allenatore Luciano Spalletti. Situazione che ha costretto il Governo a rivedere le regole sul green pass. Nuove regole che entreranno in vigore dal 10 gennaio, come quella sulla massima capienza negli stadi (passata dal 75% al 50%). Stadio Diego Armando Maradona, tifosi Napoli Cerchiamo di capire quali sono le regole in vigore in Serie A in questo momento, come ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 5 gennaio 2022)A – La variante Omicron sta colpendo pesantemente il mondo e, nell’ultimo mese, anche l’Italia. Sono sempre di più i positivi e, di conseguenza, anche le positività nelle squadre diA stanno aumentando. Questo porta a dover rivalutare leinA. Basti pensare alle varie positività nel Napoli, tra cui anche quella dell’allenatore Luciano Spalletti. Situazione che ha costretto il Governo a rivedere lesul green pass. Nuoveche entreranno in vigore dal 10 gennaio, come quella sulla massima capienza negli stadi (passata dal 75% al 50%). Stadio Diego Armando Maradona, tifosi Napoli Cerchiamo di capire quali sono lein vigore inA in questo momento, come ...

