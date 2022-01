Covid, M5S: test con tamponi scaduti nel palermitano (Di martedì 4 gennaio 2022) “Almeno una quarantina di tamponi rapidi scaduti per la rilevazione dell’eventuale positività al Covid effettuati ai cittadini dall’Usca di Partinico”. Lo dice il deputato regionale del M5S, Giorgio Pasqua, che oggi si è recato nella cittadina del palermitano per accertarsi della veridicità di quanto segnalatogli da alcuni cittadini. “Un episodio gravissimo e inaccettabile – dice – che potrebbe avere esposto first appeared on il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 4 gennaio 2022) “Almeno una quarantina dirapidiper la rilevazione dell’eventuale positività aleffettuati ai cittadini dall’Usca di Partinico”. Lo dice il deputato regionale del M5S, Giorgio Pasqua, che oggi si è recato nella cittadina delper accertarsi della veridicità di quanto segnalatogli da alcuni cittadini. “Un episodio gravissimo e inaccettabile – dice – che potrebbe avere esposto first appeared on il Mattino di Sicilia.

