Covid, c’è la pillola Merck. Scuola e Super Green Pass: i temi in Cdm (Di martedì 4 gennaio 2022) Si svolgerà domani, mercoledì 5 gennaio, salvo contrordini, il Consiglio dei ministri anti Covid per decidere sulla riapertura delle scuole. Sul tavolo anche l’obbligo del Super Green Pass per tutti i lavoratori, pubblici e privati. Inoltre, da oggi 4 gennaio, il commissariato per l’emergenza distribuirà alle regioni la pillola contro il Coronavirus della casa farmaceutica americana Merck. Scuola e Covid Come detto, si va verso l’obbligo di Super Green Pass per andare a lavorare. Allo stesso tempo il Governo dice no allo slittamento della riapertura delle scuole. Ma dalla Campania il governatore Vincenzo De Luca continua a chiedere di posticipare a causa della crescente emergenza ... Leggi su velvetmag (Di martedì 4 gennaio 2022) Si svolgerà domani, mercoledì 5 gennaio, salvo contrordini, il Consiglio dei ministri antiper decidere sulla riapertura delle scuole. Sul tavolo anche l’obbligo delper tutti i lavoratori, pubblici e privati. Inoltre, da oggi 4 gennaio, il commissariato per l’emergenza distribuirà alle regioni lacontro il Coronavirus della casa farmaceutica americanaCome detto, si va verso l’obbligo diper andare a lavorare. Allo stesso tempo il Governo dice no allo slittamento della riapertura delle scuole. Ma dalla Campania il governatore Vincenzo De Luca continua a chiedere di posticipare a causa della crescente emergenza ...

Advertising

LaStampa : Bologna, lo sfogo di Sansone sui vaccini anti-Covid: “I diritti umani non contano un c...o, non c’è libertà di scel… - GDF : Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, e tutte le Fiamme Gialle d’Italia pia… - FBiasin : “Il mio contratto scadeva, c’era incertezza causa covid ed era indelicato parlare di rinnovo. Avevo 2 offerte impor… - YouTvrs : Covid-Aurora Treia, la situazione migliora: c'è la data per la ripresa - - susy19711 : RT @GiancarloDeRisi: Covid, c'è chi non chiama più il #medico di base, teme che gli prescriva '#Tachipirina e vigile attesa' e di finire dr… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid c’è : Operatori sanitari in crisi: mancano 48mila medici e infermieri La Stampa