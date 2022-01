**Covid: 300 dipendenti in quarantena all’Atm di Milano, atteso aumento** (Di martedì 4 gennaio 2022) Milano, 4 gen. (Adnkronos) – Sono circa 300 i dipendenti dell’Atm a Milano in quarantena dopo essere risultati positivi al covid-19 e per aver avuto contatti con contagiati. Secondo l’azienda di trasporti è probabile che vi sia un aumento dei casi nei prossimi giorni. Per ora, sottolineano dalla sede della società, l’andamento del servizio è regolare considerato che l’orario è festivo e il personale si è reso disponibile per turni rafforzati. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022), 4 gen. (Adnkronos) – Sono circa 300 idell’Atm aindopo essere risultati positivi al covid-19 e per aver avuto contatti con contagiati. Secondo l’azienda di trasporti è probabile che vi sia un aumento dei casi nei prossimi giorni. Per ora, sottolineano dalla sede della società, l’andamento del servizio è regolare considerato che l’orario è festivo e il personale si è reso disponibile per turni rafforzati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

