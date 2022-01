Contributi handicap grave e grave malattia: online il bando anno 2021 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ROMA – È stato pubblicato sul sito dell’Inps il bando di concorso Contributi per handicap grave e grave malattia anno 2021. Il concorso si rivolge ai dipendenti e pensionati del Gruppo Poste Italiane S.p.A., ai dipendenti e pensionati ex IPOST, ai loro coniugi o uniti civilmente e ai loro figli, conviventi o domiciliati presso strutture di cura e assistenza L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ROMA – È stato pubblicato sul sito dell’Inps ildi concorsoper. Il concorso si rivolge ai dipendenti e pensionati del Gruppo Poste Italiane S.p.A., ai dipendenti e pensionati ex IPOST, ai loro coniugi o uniti civilmente e ai loro figli, conviventi o domiciliati presso strutture di cura e assistenza L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

