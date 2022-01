Bimbo annegato | la voce dei vicini | “Persone perbene e riservate”

Leggi su anteprima24

Torre del Greco (Na) – C'è il silenzio assoluto in via Anzio, la strada posta a ridosso del centro cittadino di Torre del Greco (Napoli) dove risiedeva la famiglia di Adalgisa Gamba, la donna di 40 anni accusata di avere ucciso il figlio di due anni e mezzo e per questo da ieri in carcere. La via è senza sbocco e molto corta: anche per questo difficilmente da queste parti transitanoche non sono del posto, fatta eccezione per chi usufruisce della vicina area di parcheggio pubblica in via Cimaglia e per raggiungere corso Vittorio Emanuele si serve di un passaggio pedonale costituito da una scala. Il palazzo dove abitava la donna insieme col marito e i figli (oltre al piccolo di due anni e mezzo, c'è anche una bambina di sette anni) è composto da cinque piani: il loro appartamento appare chiuso. "Non li abbiamo visti" dice un residente.