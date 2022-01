“Aviaria, focolaio a Stella Cilento”. Sindaco ordina sequestro di tutti i volatili (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiStella Cilento (Sa) – Come se non bastasse il Sars-Cov-2 Un altro virus mette(rebbe) in pericolo la salute pubblica: l’Aviaria. Con ordinanza comunale numero 1 del 2022 del 3 gennaio il Sindaco del Comune di Stella Cilento, Francesco Massanova, esercitando le sue funzioni di massima autorità sanitaria municipale ha dichiarato, con decorrenza immediata, tutto il territorio comunale “zona di protezione da influenza Aviaria”. Il documento è ben dettagliato. Si legge: “Il 3 gennaio l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Salerno ha segnalato l’insorgenza di un focolaio di influenza Aviaria in un allevamento presente sul territorio comunale”. A seguito della segnalazione, il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Come se non bastasse il Sars-Cov-2 Un altro virus mette(rebbe) in pericolo la salute pubblica: l’. Connza comunale numero 1 del 2022 del 3 gennaio ildel Comune di, Francesco Massanova, esercitando le sue funzioni di massima autorità sanitaria municipale ha dichiarato, con decorrenza immediata, tutto il territorio comunale “zona di protezione da influenza”. Il documento è ben dettagliato. Si legge: “Il 3 gennaio l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Salerno ha segnalato l’insorgenza di undi influenzain un allevamento presente sul territorio comunale”. A seguito della segnalazione, il ...

