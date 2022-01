Ava Hangar replica in maniera perfetta a S1m0ne P1ll0n intimorito da Drag Race

Leggi su biccy

(Di martedì 4 gennaio 2022) Avaè unaqueen attivista e per questo motivo non ha potuto nonre all’ennesimo post dicontro lequeen ed il fenomenoItalia. In passato il senatore leghista appellò come “pirla” lequeen ed a febbraio di un paio di anni fa si è anche scagliato contro unache aveva fatto un’esibizione in un liceo di Bologna. Quell’anno Avaera la MissQueen Italia in carica e per l’occasione creò l’evento “Riempire di favolosità la pagina di Pillon”. “Questa cosa, in quanto MissQueen Italia, mi tocca da vicino, in quanto è stato chiamato in causa il mondo. Per questo ho deciso di invitare ...