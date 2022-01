“Addio calcio” | il calciatore annuncia il ritiro a soli 30 anni

Leggi su rompipallone

(Di martedì 4 gennaio 2022) Davy Propper, centrocampista classe ’91, ha rescisso consensualmente il suo contratto con il PSV, ufficializzando il suodalgiocato a30. Una scelta atipica per un giocatore della sua età, dettata dalla mancanza di stimoli e dalla perdita di interesse verso il. Propper, Psv,“Ho preso la decisione prima di Natale, mi sembra di aver fatto la scelta giusta. Durante il periodo che ho giocato all’estero ho notato una perdita di interesse nel.” ha dichiarato Propper – speravo che il ritorno in Olanda potesse riaccendere la mia passione. Invece no. “Semplicemente non mi piaceva più giocare. Così ho deciso di di direale di ritirarmi.” L’ormai ex centrocampista si è soffermato ...