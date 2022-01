Sky: Juve-Napoli, Insigne non sta bene, Spalletti dovrà valutare se schierarlo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Secondo quanto riporta Sky, Lorenzo Insigne potrebbe non scendere in campo contro la Juventus, il prossimo 6 gennaio, allo Stadium. Il capitano del Napoli, che è reduce dal Covid e da un infortunio muscolare, non è in perfette condizioni. Spalletti deve fare le sue valutazioni sull’opportunità di schierarlo o meno nel match serale allo Stadium. La sua presenza potrebbe dunque essere in dubbio. Anche se Spalletti avrebbe voluto impiegarlo titolare, nonostante la decisione di partire per Toronto a fine stagione. Insigne e Spalletti, infatti, hanno già parlato della decisione del capitano di lasciare la squadra a giugno. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 gennaio 2022) Secondo quanto riporta Sky, Lorenzopotrebbe non scendere in campo contro lantus, il prossimo 6 gennaio, allo Stadium. Il capitano del, che è reduce dal Covid e da un infortunio muscolare, non è in perfette condizioni.deve fare le sue valutazioni sull’opportunità dio meno nel match serale allo Stadium. La sua presenza potrebbe dunque essere in dubbio. Anche seavrebbe voluto impiegarlo titolare, nonostante la decisione di partire per Toronto a fine stagione., infatti, hanno già parlato della decisione del capitano di lasciare la squadra a giugno. L'articolo ilsta.

