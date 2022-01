Sindacati | una frattura dissonante

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 4 gennaio 2022) Di Alessia Potecchi* Si è svolto lo sciopero generale di 8 ore, l’intera giornata, proclamato da CGIL e UIL senza la CISL per protestare contro i provvedimenti inseriti all’interno della Manovra di Bilancio. C’è sulla partecipazione e sull’adesione una guerra di numeri assai distanti gli uni dagli altri per stabilire se lo sciopero sia riuscito oppure no, ma prescindendo da questo, cerchiamo di fare una riflessione più ampia e circostanziata. Si sono sentiti molti slogan in queste settimane, in merito alla manovra, ma pochi argomenti che entrino davvero nei dettagli e nei numeri, capendo bene la riforma IRPEF che è oltremodo progressiva. I numeri sono numeri. Il 95% delle risorse vengono destinate a lavoratori dipendenti e pensionati, il 90% del pacchetto IRPEF viene destinato ai primi tre scaglioni di reddito, cioè i contribuenti sotto i 55.000 euro di reddito. Teniamo presente bene ...