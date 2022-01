Scuola | il Governo conferma | si rientra il 10 gennaio Ma è polemica sulla dad per i non vaccinati

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Il rientro adopo le vacanze di Natale non slitta: gli studenti torneranno in classe, come previsto, il 10. Lo fanno sapere fonti del, stoppando di fatto la proposta del governatore...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Governo

Le Regioni sono al lavoro per una nuova proposta da avanzare alin merito alle quarantene nelle scuole elementari e in prima media. L'intenzione è quella di eliminare la distinzione tra vaccinati e non, nel caso di più contagi in una classe. Il nuovo punto ..., il governatore De Luca chiede di rinviare il ritorno in classe di '20 - 30 giorni': ilnon è d'accordo. Nel nostro Paese altri 68.052 casi e 140 morti, con tasso di positività al 15,3%...Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, aveva proposto di posticipare il rientro a scuola di 20-30 giorni ...Ci sono pochi dubbi ormai, la stretta del governo sui no vax prenderà la forma del super green pass esteso a tutti i lavoratori.