Roma | Tiago Pinto studia le cessioni | ecco tutte le trattative in uscita

(Di lunedì 3 gennaio 2022)- Via al calciomercato, lalavora per rinforzare la rosa ma anche per cedere quei giocatori che non rientrano nei piani di Mourinho. Il general managerstando diverse ...

Fazio è in orbita Sampdoria ma va discusso il nuovo stipendio e trovata una soluzione con laper questi ultimi cinque mesi di contratto.Pinto non intende dare buonuscite ai due giocatori. ...Quando un anno fa, era il 4 gennaio del 2021,Pinto arrivò a, nell'ordine, dovette affrontare il Covid, l'incidente di un suo collaboratore (De Sanctis), il derby perso, l'eliminazione con sei cambi contro lo Spezia e la decisione di ...ROMA - Via al calciomercato, la Roma lavora per rinforzare la rosa ma anche per cedere quei giocatori che non rientrano nei piani di Mourinho. Il general manager Tiago Pinto sta studiando diverse solu ...ma la Roma deve chiudere in fretta. Nelle ultime ore infatti sul calciatore nerazzurro è piombato anche l’Everton di Rafa Benitez, che potrebbe essere un avversario di mercato insidioso. Il direttore ...