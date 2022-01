Programmi TV di stasera, lunedì 3 gennaio 2022. Il Ritorno di Mary Poppins su Rai1 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Ritorno di Mary Poppins Rai1, ore 21.25: Il Ritorno di Mary Poppins Prima TV Film di Rob Marshall del 2018, con Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer. Prodotto in USA. Durata: 100 minuti. Trama: Ventiquattro anni dopo che Mary Poppins ha lasciato la famiglia Banks, Michael lavora nella stessa banca in cui lavorava suo padre e vive ancora al numero – 17 di Viale dei Ciliegi con i suoi tre figli Annabel, Georgie, John e la domestica Ellen. Proseguendo la tradizione inaugurata dalla loro madre, Jane Banks combatte per i diritti dei lavoratori e aiuta la famiglia di Michael. Quando un lutto improvviso colpisce la famiglia Banks, Mary Poppins ritorna magicamente nella loro vita ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ildi, ore 21.25: IldiPrima TV Film di Rob Marshall del 2018, con Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer. Prodotto in USA. Durata: 100 minuti. Trama: Ventiquattro anni dopo cheha lasciato la famiglia Banks, Michael lavora nella stessa banca in cui lavorava suo padre e vive ancora al numero – 17 di Viale dei Ciliegi con i suoi tre figli Annabel, Georgie, John e la domestica Ellen. Proseguendo la tradizione inaugurata dalla loro madre, Jane Banks combatte per i diritti dei lavoratori e aiuta la famiglia di Michael. Quando un lutto improvviso colpisce la famiglia Banks,ritorna magicamente nella loro vita ...

