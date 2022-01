Pirlo torna in panchina? Si è proposto ad una Nazionale: i dettagli (Di lunedì 3 gennaio 2022) Pirlo: spunta una nuova panchina per l’ex tecnico della Juventus. L’indiscrezione sul possibile approdo ad una Nazionale Spunta una nuova panchina per Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato dal portale polacco Sportowefakty.wp.pl, l’ex tecnico della Juve si sarebbe offerto alla Federcalcio polacca per guidare la Nazionale. Il suo nome sarà preso in considerazione, ma al momento è in pole Adam Nawalka. Dopo Fabio Cannavaro, anche l’ex Juventus è così accostato alla panchina della Polonia, che a marzo sarà impegnata nei Playoffs per l’accesso ai prossimi Mondiali in Qatar. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022): spunta una nuovaper l’ex tecnico della Juventus. L’indiscrezione sul possibile approdo ad unaSpunta una nuovaper Andrea. Secondo quanto riportato dal portale polacco Sportowefakty.wp.pl, l’ex tecnico della Juve si sarebbe offerto alla Federcalcio polacca per guidare la. Il suo nome sarà preso in considerazione, ma al momento è in pole Adam Nawalka. Dopo Fabio Cannavaro, anche l’ex Juventus è così accostato alladella Polonia, che a marzo sarà impegnata nei Playoffs per l’accesso ai prossimi Mondiali in Qatar. L'articolo proviene da Calcio News 24.

