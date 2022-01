Manuela Arcuri nella bufera | scrive un post sui social e il web la massacra “Vergognati …”

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 3 gennaio 2022), la nota attrice italiana è finita in queste ore al centro delle polemiche. Ma per quale motivo? Sembra proprio che l’attrice abbia condiviso su Instagram delle immagini e parole con le quali ha voluto rendere omaggio a Pupetta Maresca che è venuta a mancare recentemente all’età di 86 anni. Per chi non lo sapesse, Pupetta è la boss della camorra che è morta proprio nelle scorse ore. Le parole died il suo omaggio non sono affatto piaciute a gran parte dei suoi fan che non hanno perso tempo nel mostrarle tutto il loro disappunto. Ma cosa ha scritto? Facciamo un po’ di chiarezza., il suo omaggio a Pupetta Maresca che non piace ai suoi follower Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nelle scorse ore...