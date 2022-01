Liverpool, Keita in uscita: su di lui anche Roma e Milan (Di martedì 4 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da El Nacional, Naby Keita sarebbe in uscita dal Liverpool. Tante le pretendenti per il centrocampista in scadenza nel 2023 e, essendo molto improbabile il rinnovo, i Redis vorrebbero liberarsi dal giocatore a breve, per evitare di perderlo a zero. Su di lui Barcellona e Bayern Monaco, ma anche West Ham. Ci sono anche sirene italiani per Keita: Roma e Milan. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da El Nacional, Nabysarebbe indal. Tante le pretendenti per il centrocampista in scadenza nel 2023 e, essendo molto improbabile il rinnovo, i Redis vorrebbero liberarsi dal giocatore a breve, per evitare di perderlo a zero. Su di lui Barcellona e Bayern Monaco, maWest Ham. Ci sonosirene italiani per. SportFace.

