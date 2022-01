Le truppe rosa e la battaglia per il Quirinale femmina e di sinistra

Leggi su panorama

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Nella corsa almancavano soltanto leboldrinate. La falangedelle pasionarie progressiste che firma un appello per avere una donna alla presidenza. Tra le altre, Fiorella Mannoia, Michela Murgia, Luciana Littizzetto, Sabina Guzzanti. Vorrebbero tingere diil Colle perché, scrivono, “crediamo sia giunto il momento di dare concretezza alla parità di genere”. Ancora una volta, anziché consentire che le donne gareggino per gli stessi obiettivi al pari degli uomini, le si trattano come un panda, una specie protetta che dev’essere sostenuta da una sorta di Wwf degli intellettuali. Pensate quale autorevolezza potrebbe mai avere una donna issata sul colle più alto soltanto per motivi di genere, e cioè per il fatto che indossa la gonna anziché i pantaloni. Il suo primo atto, c’è da scommettere, ...