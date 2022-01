Juventus, dalla Spagna sono sicuri: Morata ha deciso di lasciare i bianconeri (Di martedì 4 gennaio 2022) Alvaro Morata è sempre più lontano dalla Juventus. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, quotidiano catalano da sempre vicino al Barcellona, Alvaro avrebbe preso questa decisione subito dopo la vittoria dei bianconeri contro il Genoa. La ragione sarebbe da trovare in nel battibecco avuto col tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, causato dalla sostituzione dello spagnolo. Allegri lo aveva sostituito dopo un litigio con Biraschi, poiché venendo ammonito, era rischio seconda ammonizione. Il futuro si deciderà a breve, ma le idee sembrano essere chiare. SITO Juventus SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) Alvaroè sempre più lontano. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, quotidiano catalano da sempre vicino al Barcellona, Alvaro avrebbe preso questa decisione subito dopo la vittoria deicontro il Genoa. La ragione sarebbe da trovare in nel battibecco avuto col tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, causatosostituzione dello spagnolo. Allegri lo aveva sostituito dopo un litigio con Biraschi, poiché venendo ammonito, era rischio seconda ammonizione. Il futuro si deciderà a breve, ma le idee sembrano essere chiare. SITOSportFace.

