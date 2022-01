Il Pd dica no al gas e al nucleare. Lettera aperta a Enrico Letta (Di lunedì 3 gennaio 2022) Caro Enrico, come sai l’Europa sta per decidere sul tema della “tassonomia verde”. La questione è semplice: quali fonti energetiche vanno considerate “green”, cioè funzionali all’obiettivo di fermare la crisi climatica? Francamente siamo rimasti sconcertati dalle parole con le quali il capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, Brando Benifei, ha commentato la bozza della decisione della Commissione europea, nella quale gas e nucleare sono compresi tra le energie “green”: “Attualmente – ha detto Benifei – non è possibile prendere una posizione sulla base di una bozza. Attendiamo di avere tutti gli elementi per poter valutare”. Poiché è da escludere che un parlamentare europeo giovane ma di esperienza com’è Benifei non sappia che è proprio in questa fase in cui circolano le “bozze” che la discussione è “aperta” e politicamente ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 gennaio 2022) Caro, come sai l’Europa sta per decidere sul tema della “tassonomia verde”. La questione è semplice: quali fonti energetiche vanno considerate “green”, cioè funzionali all’obiettivo di fermare la crisi climatica? Francamente siamo rimasti sconcertati dalle parole con le quali il capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, Brando Benifei, ha commentato la bozza della decisione della Commissione europea, nella quale gas esono compresi tra le energie “green”: “Attualmente – ha detto Benifei – non è possibile prendere una posizione sulla base di una bozza. Attendiamo di avere tutti gli elementi per poter valutare”. Poiché è da escludere che un parlamentare europeo giovane ma di esperienza com’è Benifei non sappia che è proprio in questa fase in cui circolano le “bozze” che la discussione è “” e politicamente ...

