"Il 70% dei ricoverati nelle terapie intensive è no-vax": il rifiuto delle cure è un problema (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti"Rispetto ad un anno fa e' cambiato il tipo di paziente ricoverato nelle terapie intensive: 7 su 10 sono no vax, di questi la metà sono anche negazionisti, quindi non negano solo vaccino ma l'esistenza stessa del Covid e l'utilità del cure. Vi arrivano in condizioni gravissime, dopo settimane senza cure o con pseudo cure. E spesso, una volta ricoverati, rifiutano procedure salvavita. Di conseguenza, la sopravvivenza di pazienti Covid che arrivano in terapia intensiva sta diminuendo rispetto a mesi fa". Dichiarazioni importanti del presidente della Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione Terapia Intensiva (Siaarti) Antonino Giarratano, che aggiunge: "in passato solo i malati oncologici terminali rifiutavano le ...

