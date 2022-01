Dalla procura di New York mandato di comparizione per i figli di Donald Trump: saranno interrogati per l’indagine sulla frode fiscale (Di lunedì 3 gennaio 2022) La procuratrice dello Stato di New York, Letitia James, ha inviato tempo fa un mandato di comparizione per Donald Trump per interrogarlo nell’ambito dell’indagine sulle manipolazioni del valore della holding di famiglia per motivi fiscali. Il mandato – è notizia di oggi – è stato recapitato anche ai figli dell’ex presidente Usa, Ivanka Trump e Donald Trump Jr. La notizia è stata diffusa dai media americani nelle ultime ore e confermata dall’ufficio della procura newyorchese. In particolare, la procuratrice vuole verificare se sia stato gonfiato il valore degli asset della società di Trump per ragioni fiscali. Per la ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 gennaio 2022) Latrice dello Stato di New, Letitia James, ha inviato tempo fa undiperper interrogarlo nell’ambito delsulle manipolazioni del valore della holding di famiglia per motivi fiscali. Il– è notizia di oggi – è stato recapitato anche aidell’ex presidente Usa, IvankaJr. La notizia è stata diffusa dai media americani nelle ultime ore e confermata dall’ufficio dellanewyorchese. In particolare, latrice vuole verificare se sia stato gonfiato il valore degli asset della società diper ragioni fiscali. Per la ...

