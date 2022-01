D'Alema raccoglie tempesta (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Non siamo nati per fare una parrocchietta. Siamo nati per tenere viva l’idea di una grande forza della sinistra plurale. Abbiamo visto per tempo sia la prospettiva di un campo progressista sia i rischi di deriva del renzismo. Adesso, più che da noi, dipende dal Pd. Ci dica. Noi decideremo nel nostro collettivo”. Pier Luigi Bersani, intercettato dal Corriere della Sera, parla così della prospettiva di un rientro del gruppo di Articolo 1 nel Partito democratico. Un rientro reso incandescente dalle parole di Massimo D’Alema, che ha provocato “profonda irritazione” al Nazareno, sia perché ha definito una “malattia” il periodo in cui Matteo Renzi è stato alla guida dei dem, sia perché il suo intervento è stato considerato un’entrata a gamba tesa nel cammino di riavvicinamento fra il Pd e Articolo Uno, la formazione che riunisce chi uscì dal partito proprio in epoca ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Non siamo nati per fare una parrocchietta. Siamo nati per tenere viva l’idea di una grande forza della sinistra plurale. Abbiamo visto per tempo sia la prospettiva di un campo progressista sia i rischi di deriva del renzismo. Adesso, più che da noi, dipende dal Pd. Ci dica. Noi decideremo nel nostro collettivo”. Pier Luigi Bersani, intercettato dal Corriere della Sera, parla così della prospettiva di un rientro del gruppo di Articolo 1 nel Partito democratico. Un rientro reso incandescente dalle parole di Massimo D’, che ha provocato “profonda irritazione” al Nazareno, sia perché ha definito una “malattia” il periodo in cui Matteo Renzi è stato alla guida dei dem, sia perché il suo intervento è stato considerato un’entrata a gamba tesa nel cammino di riavvicinamento fra il Pd e Articolo Uno, la formazione che riunisce chi uscì dal partito proprio in epoca ...

Ultime Notizie dalla rete : Alema raccoglie "Il Pd è guarito ". "Nessuna malattia". Lite D'Alema - Letta La vera bomba in casa democratica, comunque, sono le parole del leader della corrente denominata Base Riformista, che raccoglie gli ex renziani, Andrea Marcucci: "D'Alema rientra nel Pd e parla di ...

Nencini: "Quirinale? Come nel '48". Grandi elettori, la Toscana al bivio ... errore! Renzi aveva solo una manciata di parlamentari: chiedere a D'Alema come sono andate le cose. Il polo europeista che sta nascendo e che raccoglie rappresentanti delle tre gradi famiglie europee ...

