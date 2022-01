Da Rihanna a Laura Pausini | ecco i dischi più attesi del 2022

Advertising

Rihanna_20fenty : RT @Bizarraperfeita: 'Nascimento de Afrodite', arte de Laura K. Cannon - creviceart : @annalisa__scar @pino900565801 @Marchiemanuela1 @k_europop @popstar_polls @gorgamonica1 @Pibeciclide @Lia_Varoli Vi… - creviceart : RT @annalisa__scar: @creviceart @pino900565801 @Marchiemanuela1 @k_europop @popstar_polls @gorgamonica1 @Pibeciclide @Lia_Varoli chi vincer… - Marchiemanuela1 : RT @annalisa__scar: @creviceart @pino900565801 @Marchiemanuela1 @k_europop @popstar_polls @gorgamonica1 @Pibeciclide @Lia_Varoli chi vincer… - Marchiemanuela1 : RT @annalisa__scar: @gorgamonica1 @creviceart @pino900565801 @Marchiemanuela1 @k_europop @popstar_polls @Pibeciclide @Lia_Varoli Si Rihanna… -

Ultime Notizie dalla rete : Rihanna Laura

Sky Tg24

... e diPausini, la nostra cantante più amata all'estero, di cui, però, non si conoscono ancora ... Per gli appassionati di r&b internazionale, gli album più attesi saranno quelli di, The ......Pausini, Eros Ramazzotti e tanti altri... Leggi Anche Elodie al lavoro sul nuovo album, ci sono anche Elisa e Mahmood Sul fronte internazionale il ritorno più atteso è quello di, il ...Nel 2022 la musica si risveglia, con una pioggia di dischi in uscita. Dopo ben sei anni di silenzio pare che Rihanna sia pronta a tornare sulla scena musicale con un progetto discografico nuovo di zec ...These are the five most anticipated R&B albums of 2022, as well as some predictions about what may or may not arrive this year. While he hasn’t explicitly confirmed that his new album is called The ...