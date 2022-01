Covid | madre positiva e le nozze saltano | ' chiediamo danni'

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Hanno annullato il matrimonio a 36 ore dalla cerimonia perché ladella sposa è risultataal Coronavirus e, a causa dei contatti con lei, anche i futuri coniugi dovevano restare in ...

Hanno annullato il matrimonio a 36 ore dalla cerimonia perché la madre della sposa è risultata positiva al Coronavirus e, a causa dei contatti con lei, anche i ...