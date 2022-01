Champions League, la fase a gironi dell’edizione 2022/2023 si concluderà con un mese di anticipo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Mondiale in Qatar chiama. E si gioca nel dicembre 2022, nel bel mezzo della prossima stagione. Tutte le competizioni, nazionali ed internazionali, verranno dunque completamente stravolte dal punto di vista dei calendari. È di oggi la notizia – formale – che ciò succederà anche per la Champions League. Le fasi a gironi della più prestigiosa competizione europea per club, infatti, solitamente si concludono a dicembre. L’anno prossimo, eccezionalmente, si concluderanno nei primissimi giorni di novembre. Questo vuol dire che ci sarà una sola settimana di pausa. Per il resto, ogni martedì e ogni mercoledì, dal 6 settembre al 2 novembre, saranno in programma partite di Champions. Questo il calendario diffuso dalla Uefa: 6/7 settembre 2022 – UEFA Champions ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Mondiale in Qatar chiama. E si gioca nel dicembre, nel bel mezzo della prossima stagione. Tutte le competizioni, nazionali ed internazionali, verranno dunque completamente stravolte dal punto di vista dei calendari. È di oggi la notizia – formale – che ciò succederà anche per la. Le fasi adella più prestigiosa competizione europea per club, infatti, solitamente si concludono a dicembre. L’anno prossimo, eccezionalmente, si concluderanno nei primissimi giorni di novembre. Questo vuol dire che ci sarà una sola settimana di pausa. Per il resto, ogni martedì e ogni mercoledì, dal 6 settembre al 2 novembre, saranno in programma partite di. Questo il calendario diffuso dalla Uefa: 6/7 settembre– UEFA...

