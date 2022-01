Certezze e incertezze nell’avvio del 2022 L’analisi di Zecchini

Leggi su formiche

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 2021 si chiude con un notevole progresso rispetto al picco della recessione del 2020, ma i positivi risultati raggiunti non rassicurano famiglie, imprese e governanti che il cammino verso una ritrovata prosperità sarà facile, perché vecchi problemi irrisolti si sommeranno ai nuovi che si intravedono all’orizzonte. Alcune, tuttavia, appaiono sin d’ora e si pongono come inevitabili nodi da sciogliere se non con notevoli cambiamenti, molto più incisivi delle modeste riforme che sono state varate finora. La principale certezza è che la lotta alla pandemia è lungi dall’essere vinta, perché ha assunto un carattere endemico e molto dannoso per la convivenza sociale e la ripresa dell’economia, in un decorso che comporta costi notevoli per i bilanci di tutti oltre che per il risanamento della finanza pubblica. La necessità di un ritorno, benché parziale al lockdown, ...