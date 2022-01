Brunetta dice no allo smart working per tutti: "C'è già ampia flessibilità" (Di lunedì 3 gennaio 2022) “La linea fin qui seguita dal Governo, grazie alle vaccinazioni, al green pass e al super green pass, ha reso pienamente compatibile il massimo livello di apertura delle attività economiche, sociali e culturali con il massimo livello di sicurezza sanitaria”. Lo afferma il Dipartimento della Funzione pubblica che, con riferimento alla richiesta di smart working da parte di alcune sigle sindacali del pubblico impiego, ricorda che “la normativa e le regole attuali già permettono ampia flessibilità per organizzare sia la presenza, sia il lavoro a distanza, tanto nel lavoro pubblico quanto nel lavoro privato”. “Le amministrazioni pubbliche, in particolare, sulla base delle linee guida recentemente approvate con il consenso di tutti (sindacati, Governo, amministrazioni centrali e locali), possono decidere ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 gennaio 2022) “La linea fin qui seguita dal Governo, grazie alle vaccinazioni, al green pass e al super green pass, ha reso pienamente compatibile il massimo livello di apertura delle attività economiche, sociali e culturali con il massimo livello di sicurezza sanitaria”. Lo afferma il Dipartimento della Funzione pubblica che, con riferimento alla richiesta dida parte di alcune sigle sindacali del pubblico impiego, ricorda che “la normativa e le regole attuali già permettonoper organizzare sia la presenza, sia il lavoro a distanza, tanto nel lavoro pubblico quanto nel lavoro privato”. “Le amministrazioni pubbliche, in particolare, sulla base delle linee guida recentemente approvate con il consenso di(sindacati, Governo, amministrazioni centrali e locali), possono decidere ...

