Bimbo di due anni morto annegato in mare nel Napoletano - La madre voleva suicidarsi | indagano i carabinieri

Agenzia_Ansa : Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco. Il piccolo sarebbe stat… - fattoquotidiano : Torre del Greco, bimbo di due anni muore annegato in mare. Bloccata una donna che minacciava di suicidarsi - ItalianAirForce : #TrasportoSanitarioUrgente a bordo di un #Falcon900 dell'#AeronauticaMilitare, atterrato poco fa a Ciampino, e deco… - VicentePugliaAr : RT @Corriere: Torre del Greco, bimbo di due anni muore annegato. «La mamma ha tentato il suicidio» - SouzaEluam : RT @repubblica: Torre del Greco, bimbo di due anni morto in mare: era con la madre. interrogati lei e alcuni testimoni -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo due

Alcuni testimoni avrebbero visto la donna gettare ilin mare.8.59annega, bloccata una donna Undianni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco, a ridosso dell'area portuale della città vesuviana. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri. Stando a ...Torre del Greco – Un bambino di 2 anni è morto, annegato in mare ... madre e alcune persone che erano presenti sul posto e che hanno notato la presenza del bimbo in acqua, nella zona della Scala, non ...NAPOLI – Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco. È accaduto nella zona della Scala, a ridosso dell’area portuale della città vesuviana. Bloccata la ...