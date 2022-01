Ardea | spari allo studio dei Centore Tarantino | “Una periferia dove intimidire diventa la regola”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 4 gennaio 2022)– I colpi di arma da fuoco esplosi nella notte di Capodannodel consigliere comunale e geometra Simonee del giornalista Luigi(leggi qui) hanno sconvolto i cittadini e i politici di. Secondo i primi accertamenti confermati dal noto perito balistico di fama mondiale il Dott. Prof. Martino Farneti, giunto immediatamente sul posto, i colpi provengono da un’arma di grosso calibro. Intanto le indagini, come pure le vittime, protendono per un caso fortuito di malviventi che la notte dell’ultimo dell’anno hanno voluto fare una bravata. Certo è che i carabinieri coordinati dal comandante della Compagnia Carabinieri di Anzio Capitano Giulio Pisani, coadiuvati dal personale della locale tenenza, i primi ad accorrere, non stanno trascurando alcuna ...