Twitter mette al bando la deputata 'trumpiana' e QAanon Marjorie Taylor Greene (Di domenica 2 gennaio 2022) Una cretina pericolosa che solo una destra impresentabile come quella del Gop ormai ai piedi di un golpista pericoloso come Trump poteva far candidare. Twitter 'ha sospeso in modo permanente' l'... Leggi su globalist (Di domenica 2 gennaio 2022) Una cretina pericolosa che solo una destra impresentabile come quella del Gop ormai ai piedi di un golpista pericoloso come Trump poteva far candidare.'ha sospeso in modo permanente' l'...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Per provare l'efficacia dei vacci non serve inventarsi i dati scrivendo cose false. La narrazione della 'pandemia d… - reportrai3 : Il privato non ha messo nulla. 1 mln 750 mila li mette la Regione, poi prendiamo i 2 mln spalmati in 13 anni che ci… - _Nico_Piro_ : La forza dei fatti contro quelle che trattiamo come sciocche chiacchiere ma altro non sono che un'operazione di avv… - Virna82257917 : RT @potente_adoro: Amore dato che Ricky ormai ogni giorno mette sotto contratto gente coinvolta nel complotto contro le ??,che ne diresti di… - CirianiCarlo : RT @Misurelli77: Salvini, quello che oggi mette il tricolore dappertutto,ma ieri... -