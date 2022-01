Torino | Baselli in uscita | ci pensano Bologna e Cagliari

(Di domenica 2 gennaio 2022) Sempre più vicina la cessione didelstudiano il possibile colpo per il mercato di gennaio Ilè pronto a sfoltire la rosa a centrocampo. Il nome inè quello di Daniele, ormai uscito dai radar del tecnico Juric. Il centrocampista, come riportato da Tuttosport, avrebbero ricevuto interesse da, in cerca di rinforzi proprio in mediana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

cagliari_arg : RT @SoyCalcio_: ?? Tras cerrar a Lovato (Atalanta) y Goldaniga (Sassuolo), el Cagliari trabaja ahora en Calafiori (Roma, Dalbert se marchará… - SoyCalcio_ : ?? Tras cerrar a Lovato (Atalanta) y Goldaniga (Sassuolo), el Cagliari trabaja ahora en Calafiori (Roma, Dalbert se… - BFCNews1909 : ???? | Il #Bologna sarebbe interessato al centrocampista del #Torino Daniele #Baselli. @tuttosport - BolognaSpazio : ???? | Secondo @tuttosport anche il #Bologna, oltre al #Cagliari, sarebbe interessato al centrocampista del #Torino D… - gazzettaGranata : Tuttosport: "Rincon e Baselli vicini all'addio al Torino a gennaio" #TorinoFC #FVCG #SFT

Ilvorrebbe cederea titolo definitivo, anche perché il giocatore è in scadenza di contratto, ma si sta valutando anche l'ipotesi di prolungargli di un anno il contratto per poterlo ...Commenta per primo Se tutto andrà secondo i piani, il centrocampo delnel mercato di gennaio subirà diversi cambiamenti. In tre sono destinati a partire: Tomas Rincon , Danielee Ben Kone . La situazione di quest'ultimo è però differente dagli altri due: ...Il venezuelano è in trattativa con il Genoa, dove aveva fatto bene prima di trasferirsi alla Juve e poi nel Toro. Il centrocampista italiano è conteso dal Bologna e dal Cagliari ...Cairo è stato categorico, la prima regola è sfoltire, si legge su Tuttosport: e qualcosa ora si sta muovendo. Il venezuelano Rincon è in trattativa con il Genoa, dove aveva ...