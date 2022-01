Supercoppa italiana | Inter - Juventus | confermata la data del 12 gennaio

(Di domenica 2 gennaio 2022) L'emergenza Covid - 19 che sta colpendo l'Italia non impedirà adi scendere in campo il 12alle 21 per contendersi la. A confermarlo è il Consiglio della ...

L'emergenza Covid - 19 che sta colpendo l'Italia non impedirà a Inter e Juventus di scendere in campo il 12 gennaio alle 21 per contendersi la. A confermarlo è il Consiglio della Lega di Serie A , che ha deciso di mantenere la data scelta per la gara del Meazza nonostante la richiesta di entrambe le squadre di spostare l'...Nei scorsi giorni aveva preso piega un possibile rinvio dellatra Inter e Juventus . La proposta era stata avanzata dai due club in modo da poter aumentare la capienza dello stadio, dopo le nuove restrizioni al 50%, e a causa della difficile ...(ANSA) - ROMA, 02 GEN - La finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus si giochera' regolarmente il 12 gennaio a Milano: il Consiglio della Lega di serie A ha infatti appena deciso - apprende l ...La Finale della Supercoppa Italiana di calcio si giocherà regolarmente il prossimo 12 gennaio allo Stadio San Siro di Milano. Il Consiglio della Lega di Serie A ha infatti deciso di non conccedere all ...