Supercoppa Inter-Juve | niente rinvio | la decisione della Lega

(Di domenica 2 gennaio 2022) LaItaliana trantus non sarà rimandata e si giocherà regolarmente il 12 gennaio,presa dal Consiglio di. La partita era a rischio a causa del Covid, ma si svolgerà regolarmente come da calendario. Durante il consiglio disi è deciso di non posticipare il match nonostante l’innalzamento dei casi Covid 19 in Italia. I 4 consiglieri, Tommaso Giulini (Cagliari), Luca Percassi (Atalanta), Paolo Scaroni (Milan) e Maurizio Setti (Verona), hanno preso laall’unanimità. Erano presenti anche il presidentedi A Paolo Dal Pino e – nel ruolo di uditori – i consiglieri federali Beppe Marotta () e Claudio Lotito ...

SerieA : Nel Super 2010 dell'@Inter anche il trionfo in Supercoppa Italiana ?????? #SupercoppaFrecciarossa -1??0??… - SkySport : ULTIM'ORA LEGA NON CONCEDE RINVIO FINALE SUPERCOPPA Inter-Juventus si giocherà il 12 gennaio #SkySport #Supercoppa #InterJuventus - Agenzia_Ansa : Nessun rinvio, la finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus si giocherà regolarmente il 12 gennaio a Milan…

La finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus si giocherà regolarmente il 12 gennaio a Milano: il Consiglio della Lega di serie A ha infatti appena deciso di non concedere alle due società il rinvio. La Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus non sarà rimandata e si giocherà regolarmente il 12 gennaio, decisione presa dal Consiglio di Lega. La partita era a rischio a causa del Covid, ma si ... Il Consiglio della Lega di serie A respinge all'unanimità la proposta delle due società di rinviare la partita a causa della situazione Covid ...