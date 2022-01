Soleil Sorge asfaltata, clamorosa lavata di capo: “Ma falla finita e non rompe er c*zzo!” [VIDEO] (Di domenica 2 gennaio 2022) Succede in queste ore: é rivolta contro Soleil Sorge, messa con le spalle al muro a dispetto di ogni aspettativa. Soleil Sorge (fonte youtube)E’ scontro aperto nella Casa del GF VIP. A scendere in campo sono due personalità molto differenti, e ugualmente amate, del reality di Canale 5. Da una parte vediamo schierata la Princess Lulù Selassiè, ribattezzata Fairy per lo stile iconico e la dolcezza quasi infantile. Dall’altra, invece, troviamo Soleil Sorge, che non disdegna mai occasioni di confronto, e neppure le diatribe verbali. LEGGI ANCHE>> Alessandro Basciano da censura: scandalo di capodanno con Soleil VIDEO Il razionamento del cibo sta creando molti nervosismi in Casa: gli autori del programma, infatti, hanno ridotto il ... Leggi su specialmag (Di domenica 2 gennaio 2022) Succede in queste ore: é rivolta contro, messa con le spalle al muro a dispetto di ogni aspettativa.(fonte youtube)E’ scontro aperto nella Casa del GF VIP. A scendere in campo sono due personalità molto differenti, e ugualmente amate, del reality di Canale 5. Da una parte vediamo schierata la Princess Lulù Selassiè, ribattezzata Fairy per lo stile iconico e la dolcezza quasi infantile. Dall’altra, invece, troviamo, che non disdegna mai occasioni di confronto, e neppure le diatribe verbali. LEGGI ANCHE>> Alessandro Basciano da censura: scandalo didanno conIl razionamento del cibo sta creando molti nervosismi in Casa: gli autori del programma, infatti, hanno ridotto il ...

