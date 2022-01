Roma | grave incidente sulla via Casilina | morto un 18enne

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 2 gennaio 2022)– Unfra un’auto ed una moto è costato la vita al conducente di quest’ultima. E’ successo intorno alle ore 19.30 di sabato 1 gennaio in via, a. Ancora incerta la dinamica dello scontro, che ha coinvolto una Fiat Panda e una Gilera Gp 800. L’uomo alla guida dell’auto, un 38enne, si è subito fermato a prestare soccorso, ma per il motociclista, un ragazzo di 18 anni, non c’era già più niente da fare. Il 38enne è stato condotto al Policlinico di Tor Vergata per i test alcolemici e tossicologici di rito. Per i rilievi è stata chiusa via, da via Isnello al civico 1799 di via, in ambo i sensi di marcia. Al momento sono in corso le indagini della Polizia Locale per risalire all’esatta dinamica del sinistro. Il Faro online ...