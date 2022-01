Psg | Messi positivo al Covid-19 | quattro contagi nel gruppo squadra

Leggi su sportface

(Di domenica 2 gennaio 2022) Ilcolpisce il Paris Saint-Germain. Sono in totalei nuovi positivi al-19 rilevati prima della partenza per Vannes, in vista della sfida valida per i sedicesimi di finale della Coppa di Francia. Si tratta di Leo, Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala, i quali attualmente rispettano l’isolamento e sono soggetti al protocollo sanitario appropriato. SportFace.