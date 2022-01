Milan, due desideri per Ibrahimovic: Mondiale e rinnovo (Di domenica 2 gennaio 2022) Ibrahimovic, due desideri espressi per il 2022. E il rinnovo… Cosa si aspetta l’attaccante svedese dall’anno nuovo Ibrahimovic dopo il capodanno a casa di Abate, ha espresso due desideri per questo 2022. L’attaccante svedese in primis vuole arrivare al Mondiale. La Svezia dovrà fare gli spareggi a marzo e l’attaccante rossonero vuole assolutamente esserci per portare la sua Nazionale in Qatar. L’altro desiderio per Ibra sarà il rinnovo con il Milan. CONTINUA SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022), dueespressi per il 2022. E il… Cosa si aspetta l’attaccante svedese dall’anno nuovodopo il capodanno a casa di Abate, ha espresso dueper questo 2022. L’attaccante svedese in primis vuole arrivare al. La Svezia dovrà fare gli spareggi a marzo e l’attaccante rossonero vuole assolutamente esserci per portare la sua Nazionale in Qatar. L’altroo per Ibra sarà ilcon il. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

