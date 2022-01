Meteo, le previsioni di lunedì 3 gennaio (Di domenica 2 gennaio 2022) L'alta pressione sub-tropicale continua a influenzare il Meteo sull'Italia, anche se iniziano a intravedersi i primi segnali di cambiamento. Secondo le previsioni degli esperti, per lunedì 3 gennaio è attesa ancora nebbia sulla Pianura Padana. Cieli coperti anche sulle regioni tirreniche e sulle coste meridionali adriatiche e tirreniche. Più soleggiato sul resto del Paese, tranne qualche possibile piovasco isolato sulla Liguria, sull'alta Toscana, sul Cilento e sulle zone interne della Calabria. Venti deboli da direzioni variabili, mari poco mossi. Le temperature restano stazionarie. Nei giorni successivi, poi, sono attesi peggioramenti prima al Nord e poi al Centro-Sud (LE previsioni Meteo). Leggi su tg24.sky (Di domenica 2 gennaio 2022) L'alta pressione sub-tropicale continua a influenzare ilsull'Italia, anche se iniziano a intravedersi i primi segnali di cambiamento. Secondo ledegli esperti, perè attesa ancora nebbia sulla Pianura Padana. Cieli coperti anche sulle regioni tirreniche e sulle coste meridionali adriatiche e tirreniche. Più soleggiato sul resto del Paese, tranne qualche possibile piovasco isolato sulla Liguria, sull'alta Toscana, sul Cilento e sulle zone interne della Calabria. Venti deboli da direzioni variabili, mari poco mossi. Le temperature restano stazionarie. Nei giorni successivi, poi, sono attesi peggioramenti prima al Nord e poi al Centro-Sud (LE).

