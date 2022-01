“Lui no”. Domenica in, il vip messo alla porta: la decisione arriva direttamente da Mara Venier (Di domenica 2 gennaio 2022) Mara Venier, la decisione nasconde un motivo ben preciso. A restare in panchina è Pierpaolo Pretelli, una scelta più che spiegata dalla timoniera del programma, che proprio su Instagram ha voluto precisare il motivo durante una chiacchierata con Davide Maggio, Pino Strabioli e Vincenzo De Lucia. Una decisione solo temporanea? Anche il mondo della televisione è costretto a procedere con la massima cautela in tempi di pandemia. La risalita dei contagi che porta inevitabilmente ad adottare misure preventive per la salvaguardia della salute pubblica, è un tema che tocca tutti da vicini. Dunque anche Domenica In ha deciso, in via precauzionale, di ridurre le ospitate. Ecco spiegato, dunque, il motivo dell’assenza di Pierpaolo Pretelli dallo studio televisivo della ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 2 gennaio 2022), lanasconde un motivo ben preciso. A restare in panchina è Pierpaolo Pretelli, una scelta più che spiegata dtimoniera del programma, che proprio su Instagram ha voluto precisare il motivo durante una chiacchierata con Davide Maggio, Pino Strabioli e Vincenzo De Lucia. Unasolo temporanea? Anche il mondo della televisione è costretto a procedere con la massima cautela in tempi di pandemia. La risalita dei contagi cheinevitabilmente ad adottare misure preventive per la salvaguardia della salute pubblica, è un tema che tocca tutti da vicini. Dunque ancheIn ha deciso, in via precauzionale, di ridurre le ospitate. Ecco spiegato, dunque, il motivo dell’assenza di Pierpaolo Pretelli dallo studio televisivo della ...

