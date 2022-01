LIVE Dakar 2022, Hail-Hail oggi in DIRETTA: Sanders e Al-Attiyah vincitori tra le moto e le auto, incidente per Peterhansel (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40 CAMION – Al km 240 si conferma il dominio del clan Kamaz: Karginov comanda con 2’55” su Sotniko e 4’45” su Nikolaev. Trio russo quindi a fare egemonia. 13.38 auto – Giornata da dimenticare per il francese Stephane Peterhansel (Team Audi Sport) che, dopo aver passato al secondo posto il rilevamento dei 120 chilometri, si è reso protagonista di un brutto incidente, andando a sbattere con il posteriore al km 153, e lesionando la sospensione per lui la Dakar, quantomeno pensando al successo finale, si conclude già qui. 13.35 auto – Il successo di tappa è andato al qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) con un margine nettissimo di 12.44 sul francese Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) mentre è ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40 CAMION – Al km 240 si conferma il dominio del clan Kamaz: Karginov comanda con 2’55” su Sotniko e 4’45” su Nikolaev. Trio russo quindi a fare egemonia. 13.38– Giornata da dimenticare per il francese Stephane(Team Audi Sport) che, dopo aver passato al secondo posto il rilevamento dei 120 chilometri, si è reso protagonista di un brutto, andando a sbattere con il posteriore al km 153, e lesionando la sospensione per lui la, quantomeno pensando al successo finale, si conclude già qui. 13.35– Il successo di tappa è andato al qatariota Nasser Al-(Toyota Gazoo Racing) con un margine nettissimo di 12.44 sul francese Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) mentre è ...

