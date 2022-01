Lanciano petardi contro il liceo | il cancello viene giù | caccia ai teppisti di Capodanno

Advertising

ilNotiziarioInd : Lanciano petardi sui binari dei treni, allarme alla stazione di Caronno - lagenda70889069 : Valsusa: No Tav lanciano petardi contro cantiere, bosco in fiamme a Chiomonte #cantiere #Chiomonte #NoTav #Tav… - AndriaLiveIt : #Andria Lanciano petardi contro un'abitazione: danni alle tapparelle. Le foto - prdsskz : Iniziato l’anno quasi rincorrendo i bambinetti che lanciano i petardi sotto le macchine facendo i cichi mali xd xd… - Sonmo33311767 : Tanti ignoranti lanciano petardi poveri cani e gatti. #2022NewYear -

Ultime Notizie dalla rete : Lanciano petardi

Corriere della Sera

Un gruppo di giovani, dopo aver brindato al 2022, è sceso in strada per esplodere. I ragazzini ne hanno lanciati alcuni controllo il cancello in ferro del liceo scientifico Cambi, così ...Nonostante i divieti ad Andria è stato esploso di tutto. Durante i 'festeggiamenti' per l'arrivo del nuovo anno ignoti, in via Liguria, hanno lanciato deisul balcone di un'abitazione danneggiandone le tapparelle. L'amara scoperta è stata fatta dai proprietari di casa che, fortunatamente, non erano in casa quando è accaduto il fatto. Un ...FALCONARA - L’ordinanza comunale che impone il divieto di sparare botti nella notte più lunga dell’anno non ha sortito gli effetti sperati. Un gruppo di giovani, ...Per tutti, secondo le prime notizie, si profila una denuncia per procurato incendio boschivo. Nel corso della manifestazione sono stati lanciati fuochi artificiali verso l'area presidiata dalle forze ...