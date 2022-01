Juventus, Dybala si allena in gruppo, Kaio Jorge e Pellegrini out per sindrome influenzale (Di domenica 2 gennaio 2022) La Juventus prepara il match del 6 gennaio contro il Napoli. Oggi doppia seduta di allenamento per i bianconeri. Dybala ha svolto l’intera seduta in gruppo, mentre Kaio Jorge e Pellegrini non si sono allenati a causa di una sindrome influenzale. Di seguito il comunicato ufficiale del club. “Il 6 gennaio, alle 20:45, all’Allianz Stadium arriva il Napoli e, alla Continassa, la Juventus continua a lavorare per arrivare pronta al primo impegno ufficiale del 2022, cui faranno seguito le sfide con Roma, Inter (in palio la Supercoppa), Udinese, Sampdoria (in Coppa Italia) e Milan. L’agenda di gennaio, insomma, è davvero fitta. Oggi, per la squadra, doppia seduta domenicale. Al mattino esercitazioni sulla fase ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 gennaio 2022) Laprepara il match del 6 gennaio contro il Napoli. Oggi doppia seduta dimento per i bianconeri.ha svolto l’intera seduta in, mentrenon si sonoti a causa di una. Di seguito il comunicato ufficiale del club. “Il 6 gennaio, alle 20:45, all’Allianz Stadium arriva il Napoli e, alla Continassa, lacontinua a lavorare per arrivare pronta al primo impegno ufficiale del 2022, cui faranno seguito le sfide con Roma, Inter (in palio la Supercoppa), Udinese, Sampdoria (in Coppa Italia) e Milan. L’agenda di gennaio, insomma, è davvero fitta. Oggi, per la squadra, doppia seduta domenicale. Al mattino esercitazioni sulla fase ...

