Gf Vip 6 | i dubbi di Soleil Sorge sul rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano | “Atteggiamenti umani o strategia?”

All'interno della Casa del Gf Vip 6, sta nascendo un'amicizia tra Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi o è solo strategia? Il rapporto tra i due ragazzi non era iniziano col piede giusto, perché Antinolfi aveva un feeling con Sophie Codegoni e Alessandro aveva dimostrato interesse nei confronti della stessa ragazza. Gianmaria, nell'ultima puntata del reality show, aveva nominato Alessandro e tra i due è scoppiata una lite. Tuttavia, in questa settimana il rapporto tra i due imprenditori si è rasserenato, passano molto tempo insieme e più volte si sono scambiati delle confidenze. Quest'amicizia piace molto a Miriana Trevisan che si è complimentata con Gianmaria per il suo ...

