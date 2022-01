Crolla una palazzina nel centro storico di Afragola: 4 persone disperse (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono 4 le persone disperse sotto le macerie di una palazzina Crollata nel centro storico di Afragola, in via Ciaramella, nella città metropolitana di Napoli. Sul posto sono presenti Carabinieri, ambulanze del 118, vigili del fuoco e protezione civile che stanno scavando tra le macerie dell’edificio per recuperare le persone coinvolte nel crollo. Ma la rabbia tra i residenti è tanta, perché già lo scorso dicembre, sempre nella zona del centro storico di Afragola, si erano aperte due grosse voragini nel sottosuolo e sono state sgomberate sei famiglie dalle proprie residenze. Un’utente su Facebook infatti scrive: «Basta, non è possibile cancellare così la nostra storia. Ogni volta è un colpo al cuore, ... Leggi su open.online (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono 4 lesotto le macerie di unata neldi, in via Ciaramella, nella città metropolitana di Napoli. Sul posto sono presenti Carabinieri, ambulanze del 118, vigili del fuoco e protezione civile che stanno scavando tra le macerie dell’edificio per recuperare lecoinvolte nel crollo. Ma la rabbia tra i residenti è tanta, perché già lo scorso dicembre, sempre nella zona deldi, si erano aperte due grosse voragini nel sottosuolo e sono state sgomberate sei famiglie dalle proprie residenze. Un’utente su Facebook infatti scrive: «Basta, non è possibile cancellare così la nostra storia. Ogni volta è un colpo al cuore, ...

