Christian De Sica, a Domenica In parla della moglie Silvia: 'Carlo Verdone diceva che ero un put*****re' (Di domenica 2 gennaio 2022) Christian De Sica svela alcuni retroscena del suo primo e unico amore , la moglie Silvia, sorella dell'attore Carlo Verdone . 'Lui non voleva - dichiara l'attore - . Infatti non ci siamo parlati per ... Leggi su leggo (Di domenica 2 gennaio 2022)Desvela alcuni retroscena del suo primo e unico amore , la, sorella dell'attore. 'Lui non voleva - dichiara l'attore - . Infatti non ci siamoti per ...

