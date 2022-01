Ultime Notizie Roma del 01-01-2022 ore 07:10 (Di sabato 1 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale e sabato primo gennaio 2022 Buongiorno Buon anno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in questi sette anni non mi sono mai sentito solo anche nei momenti più bui così Mattarella ieri sera nel suo ultimo discorso di fine anno gli italiani confermato che tra pochi giorni sono andato finirà il Presidente della Repubblica ringraziato chi fidandosi Della scienze delle istituzioni ha scelto di vaccinarsi sprecare l’opportunità di farle un’offesa Chi non lavora Ha detto il capo dello Stato da lunedì anche Lombardia Piemonte Lazio Sicilia Passeranno in zona gialla anti-covid nuovo record di case a livello nazionale oltre 144 mila senza settimanale più che raddoppiata sale al 12,9% il tasso di occupazione delle terapie Intensive ancora 5 milioni e mezzo di italiani senza vaccino in vigore le nuove regole per la ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 gennaio 2022)dailynews radiogiornale e sabato primo gennaioBuongiorno Buon anno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in questi sette anni non mi sono mai sentito solo anche nei momenti più bui così Mattarella ieri sera nel suo ultimo discorso di fine anno gli italiani confermato che tra pochi giorni sono andato finirà il Presidente della Repubblica ringraziato chi fidandosi Della scienze delle istituzioni ha scelto di vaccinarsi sprecare l’opportunità di farle un’offesa Chi non lavora Ha detto il capo dello Stato da lunedì anche Lombardia Piemonte Lazio Sicilia Passeranno in zona gialla anti-covid nuovo record di case a livello nazionale oltre 144 mila senza settimanale più che raddoppiata sale al 12,9% il tasso di occupazione delle terapie Intensive ancora 5 milioni e mezzo di italiani senza vaccino in vigore le nuove regole per la ...

